Inter, Zhang atteso a Milano per la Supecoppa e tre questioni da risolvere

Inter, entro i prossimi giorni è previsto l’arrivo di Steven Zhang a Milano per assistere alla Super Coppa tra Inter e Juventus. Il presidente incontrerà per la prima volta dal vivo il tecnico Simone Inzaghi. Nella sua permanenza nel capoluogo lombardo il numero uno nerazzurro è chiamato a risolvere alcune questioni importanti.

La prima è senza dubbio quella legata ai rinnovi di contratto. Al suo arrivo, infatti, verranno formalizzati quelli di tutta la dirigenza: da Giuseppe Marotta a Piero Ausilio, che dovrebbero firmare un prolungamento fino al 2024. Dopo toccherà anche anche ad alcuni giocatori, in primis Marcelo Brozovic ma anche gli altri in scadenza come Samir Handanovic e Ivan Perisic.

Il presidente parlerà con la dirigenza e l’allenatore anche di mercato. Dopo aver chiuso per Andrè Onana si potrebbe chiudere anche per Matthias Ginter, sempre a parametro zero per la prossima stagione. In questa finestra invece i nerazzurri sembrerebbero intenzionati ad acquistare un rinforzo sulla fascia e forse anche uno centrocampo ma molto dipenderà anche dalle cessioni. In questa sessione potrebbero salutare Aleksandar Kolarov (che sta pensando al ritiro) e uno tra Matias Vecino e Stefano Sensi. I nomi per la fascia sarebbero principalmente due, ovvero Bensebaini del Borussia M’Gladbach e Digne dell’Everton; mentre per il centrocampo Villar.

Infine c’è da risolvere la situazione del rifinanziamento dei due bond da 375 milioni di euro complessivi scaduti lo scorso 31 dicembre. Steven Zhang sistemerà gli ultimi dettagli per l'operazione con Rothschild, che prevede un unico bond da 410 milioni di euro con scadenza al 2027.