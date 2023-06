Inter, Zhang apre la borsa, maxi premio se arriva la Champions

di Redazione, pubblicato il: 03/06/2023

(Inter) La notizia dello sponsor per le due partite di fine anno è stato accolto con soddisfazione da tutto il mondo nerazzurro. La Paramount porterà nelle casse nerazzurre 10 milioni. Da quello che si capisce la somma comprende anche la presenza della casa cinematografica come retro sponsor per la prossima stagione.

E poi c’è l’Uefa che staccherà un assegno da 20 milioni per la vincitrice della Champions rispetto ai 15 della finalista sconfitta. Inoltre altri sponsor minori porteranno ulteriori risorse in caso di successo.

E allora ecco che Steven Zhang solletica l’adrenalina dei giocatori con un maxi premio di 5 milioni qualora riuscissero a riportare a Milano la coppa dalle grandi orecchie.

5 milioni solo per la squadra

Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport. “Molti (ma non tutti…) i calciatori hanno previsto nei loro contratti un bonus in caso di vittoria della Champions. A questi bonus, in tutto circa 5 milioni, si aggiungerà un premio collettivo di altri 5 milioni che sarà diviso solo tra i giocatori…Il gesto di Zhang, che è stato comunicato allo spogliatoio dall’ad Marotta, ha comunque un notevole valore simbolico. Fa capire quanto il presidente ci tenga a fare tutto ciò che può per vivere, a Istanbul, un’altra notte da ricordare.