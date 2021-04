Inter, Zhang ad Appiano abbraccia Conte: "Un viaggio eccezionale"

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, si è recato questa mattina ad Appiano Gentile, dove ha salutato tutto il gruppo squadra. Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, ci sarebbe stato un lungo abbraccio tra il numero uno nerazzurro e Antonio Conte, al quale non sono mancati i complimenti per il lavoro svolto in questa stagione.

"Un viaggio eccezionale", così Zhang avrebbe definito la cavalcata verso lo scudetto della sua squadra, che in caso di vittoria contro il Crotone (e di NON vittoria dell'Atalanta a Sassuolo) potrebbe laurearsi campione d'Italia già in questo fine settimana. Il giovane Steven, infine, ha ringraziato tutti i componenti dell'organigramma nerazzurro presenti alla Pinetina: dagli ad Beppe Marotta e Alessandro Antonello, al dottor Volpi.

Adesso che anche il presidente è rientrato alla base, manca solo l'ultimo sforzo per dare il via a festeggiamenti.