Inter, Zanetti:”Europa League? Squadre difficili, possiamo arrivare in fondo"

Quest’oggi sono andati in scena nella sede svizzera dell'Uefa i sorteggi dei quarti di finale di Europa League. I nerazzurri dovranno prima giocare il match degli ottavi di finale contro il Getafe. La sfida d'andata fu rinviata a causa dell'emergenza Coronavirus e il match si disputerà il prossimo 5 o 6 agosto in gara secca a campo neutro in Germania il 5 o il 6.

Qualora il club meneghino dovesse superare il turno, si troverebbe di fronte la vincente tra Bayer Leverkusen e Glasgow Rangers. Il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti, al margine dell’evento, ha commentato l'esito del sorteggio ai microfoni di Uefa.com. Ecco di seguito riportate le parole dell’ex capitano:

"Arrivati a questo punto, sono tutte squadre difficili da affrontare. Per questo noi rispettiamo tutti e ci dobbiamo preparare al meglio. Abbiamo già incrociato in passato Leverkusen e Rangers, ma penso che prima dobbiamo superare una squadra complicata come il Getafe. L'Europa League è un torneo prestigioso, speriamo di arrivare in fondo".