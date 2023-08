Inter, parla Zanetti, lo schiaffo a Lukaku lascia il segno

di Redazione, pubblicato il: 09/08/2023

(Inter) La Gazzetta dello Sport dedica una lunga intervista a Javier Zanetti in occasione del suo 50 compleanno di domani.

Il Vice Presidente nerazzurro ripercorre la sua vita come uomo e come interista, prima da calciatore poi da dirigente.

No poteva mancare un accenno al comportamento di Romelu Lukaku.

“Per ciò che l’Inter ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo. Lui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe, bastava solo dirlo per tempo. Nessuno, però, è più grande del club e nel costruire una squadra devi sempre considerare chi metti in uno spogliatoio”.