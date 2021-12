Inter, Zanetti esalta Suning e svela anche un retroscena di mercato

Inter, il vicepresidente e storico capitano nerazzurro Javier Zanetti ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Marca in vista della sfida di questa sera contro il Real Madrid.

L’argentino ha presentato la super sfida in cui è in palio il primo posto in classifica nel gruppo D di Champions League, elogiato il lavoro di Suning e infine svelato un retroscena di mercato sui blancos. Ecco di seguito un estratto del suo intervento riportato da calciomercato.com: “C'è sempre stato grande rispetto tra questi due club. Abbiamo rapporti da anni e mi fa sempre piacere vedere Butragueno. Affrontare il Real in casa è difficile perché sa come si giocano partite del genere. Giocheremo senza pressione perché siamo entrambe qualificate. Noi stiamo bene e sarà una gara alla pari. L'Inter ha una sua identità ben precisa e giocatori di qualità che vogliono dimostrare di essere tali a Madrid”.

Javier Zanetti ha poi parlato di Suning be sta dando una certa stabilità all’Inter. L’attuale vicepresidente nerazzurro ha rimarcato che dal loro arrivo i nerazzurri sono tornati a vincere la Serie A, hanno conquistato la finale di Europa League e infine raggiunto gli ottavi di Champions, un traguardo che mancava da ben dieci anni. Una battuta anche sul ritorno al Bernabeu, lo stadio in cui l’Inter ha conquistato la Champions League del 2010: “Una notte da sogno, fantastica, una delle migliori in carriera perché è rimasta nella storia del club: alza una Champions che mancava da 45 anni".

Infine ha svelato anche un retroscena di mercato nei suoi confronti: “Io al Real? Sono stato vicino e ho già detto che mi sono sentito onorato dell'interesse. Ma tutti sanno la mia storia, casa mia è l'Inter e quindi decisi di restare. Non volevo andarmene senza lasciare un segno. Ero il capitano e avevo una grande responsabilità”.