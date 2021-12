Inter, Zanetti chiaro sul colpo in attacco e svela la verità su Messi

Inter, nel corso di un’intervista rilasciata a Tyc Sport Javier Zanetti ha parlato anche del mercato nerazzurro.

Il vicepresidente interista è uscito specialmente allo scoperto su Julian Alvarez, talento argentino del River Plate accostato all’Inter negli ultimi tempi. Ecco di seguito riportato un estratto delle sue dichiarazioni riprese dal Corriere dello Sport: “Ci sono molti club interessati a lui, è logico ha fatto un gran campionato, non è facile essere un attaccante del River e dimostrare quello che sta dimostrando. Ma l'Inter è a posto in tutti i reparti. Alvarez ha un grande futuro, ma il presente dell'Inter passa da un'altra parte".

Zanetti ha di fatto smentito la possibilità di un rinforzo nel reparto offensivo a gennaio sottolineando che la società punti sui giocatori presenti in rosa: “Abbiamo oggi giocatori con caratteristiche diverse, Lautaro, Correa, Dzeko, Sanchez: il nostro allenatore li sta sfruttando nel modo migliore”. Una menzione speciale per Lautaro Martinez, sempre più simbolo di questa Inter: “È ormai un punto di riferimento, per noi e per la nazionale argentina. Quando compri un giocatore giovane, devi provare a prevedere cosa succederà nel giro di tre-quattro anni e la sua crescita è stata importante, è maturato, non è facile adattarsi al calcio italiano".

Poi ha fatto chiarezza sul suo futuro, sottolineando che è normale l’interesse di grandi club nei suoi confronti in quanto è un grande giocatore. Ma Lautaro è felice all’Inter, lo dimostra in ogni partita e si sente un giocatore importante per il club. Infine anche una battuta su Leo Messi, smentendo categoricamente le voci che lo volevano all’Inter la scorsa estate. Zanetti si è detto sorpreso dal suo addio al Barcellona e specialmente dalle notizie circolate. L’Inter, sottolinea l’ex capitano, stava attraversando un periodo di crisi economica dovuta alla pandemia e non avrebbe mai potuto fare un investimento del genere.