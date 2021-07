Inter, Zanetti: “Chiamate di grandi club per Lautaro ma è felice con noi”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente argentina Canal Ip, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato delle vittorie dell’Argentina in Copa America e dell’Italia in Euro 2020 per poi soffermarsi su Lautaro Martinez e sul suo futuro.

"Sono molto contento per la vittoria dell'Argentina e anche per l'Italia, ci sono tre ragazzi nostri lì. È stato un bel fine settimana. Grande trionfo dell'Argentina, molto felice per i ragazzi, per lo staff tecnico: Scaloni, Samuel, Ayala. Non era affatto facile vincere al Maracanà contro il Brasile. Ho visto la felicità del nostro capitano, il nostro simbolo, Messi. Sono molto felice per lui. L'Italia ha fatto benissimo. Dopo essere stata eliminata, ha fatto un grande lavoro con Mancini. Ha avuto fiducia in un gruppo, giocatori giovani e di esperienza, di grande qualità e hanno meritato l'Europeo. L'Inghilterra ha fatto poco per vincere questa partita".

"Lautaro Martinez ? Ci siamo scambiati dei messaggi, sono molto contento per lui che ha avuto la possibilità di essere il numero nove della Nazionale che ha raggiunto questo titolo. Ho visto la sua evoluzione all'Inter, il tipo di giocatore che è dentro e fuori dal campo. Dopo lo scudetto, mi ha detto che era molto emozionato per la Copa America. Il fatto che sia diventato campione mi rende molto contento per lui e anche per la sua famiglia".

"Chiamate da altri club? Succede con tutti i grandi giocatori, ci sono altri club importanti che si interessano. Ora è un giocatore dell’Inter, è molto felice e fa parte della nostra squadra".