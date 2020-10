Inter, Young il tuo esterno tutto fare, in attesa della fine del mercato

A destra o a sinistra, nessuna differenza. Ashley Young si sta rivelando un vero e proprio passepartout per le corsie esterne dell’Inter. Nei primi due turni di campionato, l’esterno inglese sta dimostrando di potersi adattare tranquillamente a qualunque fascia e a qualunque compito assegnato. Attacco, difesa e rifinitura. Armi che Young ha sfoderato e che si sono rivelate decisive nei primi due successi nerazzurri.

Arrivato un po’ in sordina nel gennaio della scorsa stagione, in numero 15 interista sembra che sia a Milano da una vita. Integrato con i compagni e, soprattutto, negli schemi di Antonio Conte. L’anno scorso firmò il primo gol della sua avventura all’Inter all’Olimpico contro la Lazio e proprio la prossima partita contro la squadra della capitale potrebbe vederlo nuovamente protagonista sulla corsia sinistra al posto – nuovamente – di Ivan Perisic.

In questi ultimi giorni di mercato, vista l’imminente partenza di Dalbert che dovrebbe fare ritorno in Francia – destinazione Rennes – la dirigenza nerazzurra sta cercando di portare un nuovo esterno per la fascia sinistra – il nome che più circola è quello di Marcos Alonso del Chelsea -, oltre che concretizzare l’affare, oramai praticamente fatto, con il Parma per Matteo Darmian. Tutto ciò per avere più soluzioni sia a livello numerico che funzionale. Sì, perché tutti gli esterni in rosa, così come quelli ricercati, sono capaci di poter svolgere più compiti.

Per un’Inter più completa, una batteria di esterni polifunzionali. Con Ashley Young come simbolo di eclettismo.