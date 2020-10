Inter, Young ancora positivo al Covid-19: attesa per gli altri

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista dei prossimi impegni nerazzurri. Come riportato da Sky Sport, Ashley Young è ancora risultato positivo al Covid-19. L’inglese è alle prese con il virus dallo scorso 11 ottobre e continuerà dunque la fase di isolamento.

Nella giornata di oggi si sono nuovamente sottoposti al tampone anche Roberto Gagliardini e Ionut Radu, risultati anche loro nuovamente positivi nelle scorse ore. I due dovrebbero arrivare domani. Ancora nessuna novità per Milan Skriniar che sta svolgendo la quarantena in Slovacchia, il difensore dovrebbe sottoporsi a un nuovo tampone domani.

Continua quindi l’emergenza coronavirus in casa nerazzurra, che per ora sono riusciti a recuperare solo Radja Nainggolan e Alessandro Bastoni che sono già regolarmente a disposizione di Conte.