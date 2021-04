Inter Women - Vittoria delle nerazzurre in casa della Pink Bari: in gol Simonetti e Moller

Le nerazzurre guidate da Attilio Sorbi si sono imposte per 2-1 in casa della Pink Bari. Una partita largamente dominata dalle interiste, che però hanno chiuso il primo tempo in svantaggio a causa della rete allo scadere di Debora Novellino (44'), che ha colpito dalla distanza.

Nella ripresa il pallino del gioco torna nelle mani nerazzurre, e ci pensa Flaminia Simonetti (59') a siglare la rete del pareggio. L'Inter pressa e riesce a ribaltare il risultato grazie al gol di Moller-Hansen (70'), che ad inizio ripresa aveva anche colpito una traversa.

Ritorno al successo in campionato dunque per le nerazzurre, che adesso sono attese dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, in programma il prossimo sabato.