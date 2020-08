Inter Women, sconfitta amara in amichevole contro il Verona Women

Inter Women, non è stato un fine settimana di festa per le ragazze del team femminile allenate da Attilio Sorbi che hanno affrontato in amichevole l'Hellas Verona Women subendo una sconfitta per 2-1. Il match - disputato venerdì 14 - si è giocato su buoni ritmi anche sei due team non erano a pieno regime come confermato dall'allenatore delle avversarie Matteo Pachera: "Siamo migliorate dal punto di vista tattico e di spirito. Il nostro obiettivo è la salvezza e deve esserci lo spirito giusto, come si è visto oggi. L’Inter non era a pieno regime, così come noi. Sappiamo che è una grande squadra e in campionato sarà diverso sia per noi che per loro".

È stato un match di ripartenza, dopo diversi mesi di stop a causa della pandemia, nel quale le scaligere sono riuscite ad imporsi nonostante le buone occasioni avute dalle ragazze nerazzurre. Infatti nel primo tempo l'Inter ha sfiorato in diverse occasioni la rete con Terenzi-Møller, subendo però la rete dell'1-0 sullo scadere della prima frazione a cusa di un calcio di rigore realizzato da Sardu.

Il copione non è variato nella seconda frazione con le ragazze di Sorbi che hanno cercato subito il pareggio subendo - ancora una volta - una rete al minuto '53 da parte della Jelenic. Verso la fine della partita le nerazzurre riescono ad accorciare con Tarenzi - ottima gara da parte sua - ma è troppo tardi per ribaltare il risultato. Rimane comunque un'ottima prova da parte delle ragazze che ritornano sul campo e riassaporano la gioia di giocare a calcio.

Ora la preparazione continuerà in vista della prossima stagione, nella quale la squadra cercherà di fare meglio e migliorare il suo posizionamento in classifica visti anche gli innesti che il calciomercato ha portato.