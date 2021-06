Inter Women, Regina Baresi annuncia l’addio al calcio: le motivazioni

Il capitano dell’Inter Women Regina Baresi ha annunciato nelle scorse ore il suo addio al calcio giocato. Dopo averlo annunciato sui propri canali social, la figlia dell'ex difensore dell'Inter Beppe Baresi ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a questa decisione nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di InterTv:

“Un po’ di anni li ho giocati, a settembre faccio 30 anni e posso dire di essere soddisfatta della mia carriera. Per me questi due anni per quanto belli e intensi non sono stati facilissimi. Allora sono arrivata alla decisione di pensare ad altri progetti, costruire un futuro diverso che non è detto non sia nel calcio ma che sia diverso dal calcio giocato”.

"Cosa farò dopo? Per adesso sicuramente ho dei progetti importanti ma diversi. Il calcio è sempre stata la mia vita, ho lavorato fuori dal campo come può essere commentatrice sportiva. E’ un percorso che mi piacerebbe fare, sarebbe un modo per rimanere nel mondo della mia passione. Sicuramente sarà una vita completamente diversa. Non mi mancherà allenarmi perché continuerò a farlo comunque, ma mi mancherà la condivisione dello spogliatoio, dei momenti, della quotidianità con le mie compagne. Ho giocato 17 anni in una squadra e quando si condivide qualcosa di così importante è una cosa che come smetti di farlo ti manca.

"Non ho mai pensato di cambiare maglia nemmeno per un secondo. Nessuno mi ha obbligato a stare all’Inter, è sempre stata una mia scelta. Sono felice di aver fatto così, sono felice di non aver mai cambiato e spero di aver lasciato qualcosa di positivo a questa squadra come questa squadra l’ha lasciata a me”.