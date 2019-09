Inter Women - Primo successo storico: la nota del club

L'Inter femminile batte l'Empoli e conquista i primi tre punti della sua storia. Ecco quanto riportato da Inter.it:



"L'Inter riesce finalmente a sbloccare il risultato al '28 con Gloria Marinelli che, su rigore, spiazza Paola Boglioni. Ancora Inter con Regazzoli al 34': il numero 10 nerazzurro prova a sorprendere il portiere con un potente tiro da fuori, ma il risultato non cambia.

Al rientro dagli spogliatoi, le ragazze di mister Sorbi si fanno subito pericolose sottoporta con Marinelli dal limite, ma il pallone termina tra le braccia del portiere. Al 12'st l'Empoli Ladies cerca di accorciare le distanze con Acuti, ma Chiara Marchitelli difende il risultato con un'ottima parata. Ancora Inter vicina al raddoppio con un colpo di testa di Goldoni, che sfiora il palo. Allo scadere, Beatrice Merlo da fuori non trova il gol e il match finisce 0-1 per le nerazzurre. Tre punti di fondamentale importanza per le ragazze di Attilio Sorbi".