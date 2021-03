Inter Women in campo per il derby della Madonnina: in palio c'è la finale

Tra poche ore andrà in scena il Derby femminile di Coppa Italia tra Inter e Milan, valido per la gara di andata delle semifinali. Allo stadio Breda di Sesto San Giovanni le ragazze allenate da Sorbi affronteranno la formazione rossonera guidata da Maurizio Ganz reduce dalla sconfitta (per 4-0) contro la Juventus. Le nerazzrurre cercheranno la prima vittoria contro le cugine.

Il percorso delle milanesi in Coppa Italia è stato fino ad ora un po' diverso con il Milan che ha superato brillantemente la prima fase con due vittorie su due, mentre le nerazzurre hanno dovuto soffrire fino all'ultimo e sono passate grazie alla differenza reti dopo aver pareggiato contro la Lazio allenata attualmente dalla Morace. I quarti sono stati invece maggiormente complicati per entrambe le squadre.

Le rossonere alla fine hanno avuto la meglio sul Sassuolo (con due pareggi, ma un maggior numero di reti in trasferta), mentre le nerazzurre dopo aver vinto all'andata con la favorita Fiorentina, nonostante la sconfitta esterna, hanno raggiunto le semifinali. In vista del match ieri ai microfoni di InterTV ha parlato Anna Auvinen: "Giocare la semifinale di Coppa Italia per noi è un'opportunità per provare a vincere qualcosa questa stagione. Ci dà tantissima motivazione per provare a fare bene". La finlandese ha poi aggiunto: "Sia noi che il Milan siamo migliorate tanto dall'ultima volta che ci siamo scontrate, quindi sono sicura che sarà una gara molto combattuta. È sempre speciale affrontare il Milan e noi abbiamo tanta voglia di far vedere il nostro valore".

Le probabili come riporta pianetamilan.it, per questo sesto Derby della Madonnina al femminile, dovrebbero essere:

Inter (4-3-3): Marchitelli; Merlo, Debever, Alborghetti, Brustia; Catelli, Pandini, Rincon; Tarenzi, Mauro, Marinelli.

Milan (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Simic, Jane, Boquete, Rizza; Dowie, Giacinti.

La gara sarà visibile su Sky Sport, TIM Vision ed InterTV (palinsesto di Dazn) alle ore 12:30.