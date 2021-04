Inter Women - Il derby di Coppa Italia va al Milan: rossonere in finale

Pomeriggio amaro per le nerazzurre di Attilio Sorbi, battute in maniere netta dal Milan di Maurizio Ganz nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Le rossonere partono subito forte e sbloccano il risultato dopo appena otto minuti, grazie al gol di Veronica Boquete. Il raddoppio arriva al 15', sempre con Boquete, che mette a segno la sua doppietta personale.

L'Inter cresce e accorcia le distanze al 60', grazia alla rete di Gloria Marinelli, ma il Milan non ci sta e chiude definitivamente i giochi grazie alla doppietta di Dowie (79', 84'). Nel finale piccola gioia personale per la nerazzurra Caroline Moller-Hansen, che al 91' sigla il gol del definitivo 4-2. Nulla da fare dunque per le interiste, che salutano la Coppa Italia ad una passo dalla finale.