Inter Women, domani giornata storica: dove vedere l'esordio

Domani sarà una giornata storica per l'Inter Women. Esordio in serie A, prima volta assoluta per la squadra di mister Sorbi. L'Inter giocherà in casa contro il Verona.

Il club nerazzurro, attraverso una nota presente sul sito ufficiale, ha comunicato che il match sarà visibile su Inter TV e sul nuovo profilo Twitter Inter Women.

"Dopo un’annata incredibile, caratterizzata da 21 vittorie, un solo pareggio e culminata con la promozione nella massima serie, le ragazze di Attilio Sorbi si apprestano ad iniziare la stagione 2019-2020. Sabato 14 settembre alle 15 al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno le Inter Women affronteranno l'Hellas Verona per la prima storica partita dell’Inter Femminile in Serie A. La gara sarà trasmessa live dalle 15:00 con telecronaca in italiano su Inter TV e in live streaming sul nuovo canale Twitter @Inter_Women", questo il comunicato.

