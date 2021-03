Inter Women: alle 12:30 la sfida alla Roma per risalire in classifica

Giornata di match per le altre squadre della galassia nerazzurra. Nonostante la prima squadra non disputerà il match casalingo contro il Sassuolo, quest'oggi è una giornata ricca di aspettative per i colori nerazzurri. Alle 13 scenderà in campo la Primavera contro la Sampdoria - seconda contro terza -, mentre mezz'ora prima, alle 12:30, andrà in scena l'Inter Women contro la Roma.

Le ragazze di Sorbi saranno ospitate dalle giallorosse - quarte in classifica a 25 punti - reduci da una vittoria ed una sconfitta nelle ultime due partite. Le nerazzurre invece giungono sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia.

Ieri, alla vigili del match, hanno parlato sia Angelica Soffia (difensore della Roma) che Caroline Møller (attaccante nerazzurra). Entrambe, intervistate da Sky Sport, hanno espresso le loro sensazioni in vista del match di oggi. Il difensore giallorosso ha detto di temere le nerazzurre: "Contro l’Inter sarà difficile perché hanno battuto una grande come il Milan. Dobbiamo trovare i meccanismi giusti come contro la Juve e fare una bella prestazione".

L'attaccante ha confermato le buone sensazioni emerse nell'ultimo match: "Contro il Milan abbiamo fatto una grande partita, tutti erano felici e soddisfatti per la vittoria. È stato molto bello L’inizio del nuovo anno è stato molto buono. Abbiamo lottato tanto e anche battuto la Fiorentina. Contro la Roma sarà dura, loro giocano bene quando sono in possesso palla". Ed aggiunge: "Dovremo essere forti soprattutto difensivamente, come abbiamo fatto con il Milan".

Le probabili: Roma con l'11 classico, mentre l'Inter potrebbe riproporre la squadra scesa in campo contro il Milan. Non sono escluse novità dell'ultimo minuto.

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Erzen, Swaby, Linari, Soffia; Giugliano, Bernauer; Thomas, Andressa, Serturini; Lazaro.

Inter (4-3-3): Marchitelli; Merlo, Debever, Alborghetti, Brustia; Catelli, Pandini, Rincon; Tarenzi, Mauro, Marinelli.