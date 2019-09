Inter, Wanda Nara spiega la scelta del Paris Saint-Germain

In occasione della trasmissione argentina "Morfi Telefe", Wanda Nara - moglie e agente di Mauro Icardi - ha spiegato la scelta del Paris Saint-Germain dopo una turbolenta e difficile estate dell'attaccante argentino, che ha lasciato l'Inter al termine di sei stagioni.

Queste le sue parole: "Tra le opzioni che avevamo, il PSG era la peggiore per me: devo fare avanti e indietro con i ragazzi. C'erano molte squadre italiane importanti che lo volevano e sarebbe stato più comodo, però ho pensato a lui".

Sulla possibilità di gestire altri calciatori: "Non potevo, perché gestire Mauro richiede impegno. Mi hanno proposto altri giocatori, i mariti delle amiche. Chi mi conosce sa che non lo faccio per interesse, ma per l'amore che ho per Mauro. Lui al Boca? Mi piacerebbe. Immagino cosa si può sentire giocando in uno stadio così, pur essendo nel River non mi opporrei. Però non c'è stata nessuna proposta seria dal Boca".