Inter, vittoria fondamentale, ed è evidente a chi va il merito

Inter, sono arrivati i nerazzurri. E' questo il messaggio chiaro che questa mattina, lunedì 22 novembre, lancia la Gazzetta dello Sport.

I tre punti conquistati contro il Napoli assumono una valenza incredibile, e tanti sono gli spunti che meritano di essere approfonditi. Numeri alla mano la squadra di Inzaghi ha messo a segno tre reti contro un avversario che fino a quel momento aveva subito appena 4 gol. Ma l'aspetto più importante è il modo con cui si è arrivati a questa vittoria. Da una squadra orfana di Stefan De Vrij, e che aveva al centro della difesa Andrea Ranocchia, ci si aspettava un atteggiamento prudente, volto a privare il temuto Osimhen della profondità. E invece si è vista un'Inter che andava a caccia del pallone nella metà campo avversaria, e ha vinto attraverso la qualità.

Evidente l'impronta di Simone Inzaghi, che si prende il merito di questa vittoria, la prima in uno scontro diretto i questa stagione. Anche Samir Handanovic ci ha messo del suo, grazie ad una parata incredibile su Mario Rui che salva il risultato. Parata arrivata in un finale che potrebbe fuorviare. Si potrebbe infatti pensare, guardando gli ultimi minuti, che per il Napoli sarebbe stato giusto il pareggio, ma l'analisi totale del match non lascia spazio a dubbi. L'Inter ha meritato, grazie a 75 minuti di puro dominio. Il tecnico nerazzurro ha ingabbiato Fabian Ruiz e Lorenzo insigne, privandoli dello spazio necessari per esprimersi.Una vittoria insomma netta, che rilancia prepotentemente l'Inter nella corsa scudetto.