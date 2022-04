Inter, vittoria dura e sofferta. Che personalità Calhanoglu

Inter, Calhanoglu si conferma Mr. Personalità.

Il centrocampista turco ieri nella partita contro la Juventus ha dimostrato di avere senz’altro coraggio da vendere (qui le pagelle dei nerazzurri nel derby d’Italia). Ieri è andato in rete per la settima volta nel suo primo campionato in nerazzurro, interrompendo un’astinenza che durava dal 12 dicembre quando andò a segno contro il Cagliari. Anche lui non è stato certo esente di colpe per questi primi mesi del 2022 interisti, nei quali ha perso la freschezza del girone di andata e risultando spesso non determinante nella fase finale della costruzione del gioco di Inzaghi, avendo sfornato appena un assist nella sconfitta contro il Milan di febbraio. Se è mancata freschezza e il passaggio decisivo, sicuramente anche ieri Calhanoglu ha dimostrato di saper gestire la tensione nei momenti difficili.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport in caso di rigore il tiratore designato era Lautaro Martinez, anche se mister Inzaghi ha sempre lasciato massima libertà in base al momento e al feeling che i vari giocatori sentono sul campo. In questo senso appena Irrati, dopo l’on field rewiev ha sancito il calcio di rigore, il centrocampista turco ha subito preso il pallone posizionandolo sul dischetto. Non è bastato neanche il prodigioso intervento di Szczesny e la bagarre seguita al gol annullato dall'arbitro e seguente ripetizione del penalty concessa dal Var, a far tornare sui suoi passi il centrocampista nerazzurro. Pur potendo lasciare la seconda chance ad un compagno, Calhanoglu si è ripresentato sul dischetto, dimostrando una personalità che già aveva fatto vedere in occasione del rigore calciato contro il Milan nella partita di andata sotto la curva dei suoi ex tifosi.

Il secondo tentativo è risultato essere vincente ed è bastato per portare a casa, tra mille sofferenze in stile Pazza Inter, tre punti fondamentali per la corsa scudetto.