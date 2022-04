Inter, vittoria di "corto muso" per la rimonta scudetto

Inter, vittoria di corto muso per continuare il sogno scudetto.

La partita di ieri sera, è stata sulla falsa onda delle ultime prestazioni dell'Inter: i giocatori nerazzurri sembravano in balia dell'attacco bianconero ma l'Inter è riuscita ugualmente ad ottenere i 3, fondamentali, punti.

Una vittoria, a Torino, che mancava da quasi 10 anni e può essere un crocevia importante per la stagione nerazzurra. Questo successo non cancella le ultime prestazioni deludenti degli ultimi 2 mesi, ma può dare la scossa, ai giocatori nerazzurri, per finire al meglio la stagione e sperare nello scudetto.

Nel Derby di ieri sera, l'attacco ha continuato a non girare: Lautaro e Dzeko non vengono aiutati dal centrocampo nerazzurro e spesso si perdono numerosi palloni. Il rientro di Brozovic si è notato molto in fase d'impostazione, ma anche lui ha perso qualche pallone di troppo. La difesa è stato il punto forte, soprattutto grazie al muro Skriniar. Handanovic, come nelle ultime uscite, è sembrato essere molto sottotono ma in crescita nel secondo tempo: dopo un inizio da incubo, si è superato alla grande sul tiro di Zakaria, deviato sul palo.

Simone Inzaghi, in vista delle ultime partite di campionato, dovrà lavorare sulla mentalità dei suoi ragazzi facendo leva sulla partita vinta contro la Juventus. Il Mister dovrà recuperare i vari Lautaro, Barella, Dzeko per sperare nella rimonta scudetto. A suo favore l'Inter ha un calendario non impossibile: nelle ultime otto partite, l'Inter dovrà affrontare quasi squadre di metà-bassa classifica ma, soprattutto, dovrà sperare nei passi falsi di Milan e Napoli.