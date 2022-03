Inter, visto Agoumè e Satriano? La decisione della società sui due talenti

Inter, i nerazzurri puntano molto su Agoumè e Satriano.

Il centrocampista francese e l'attaccante uruguayano si trovano attualmente in prestito al Brest, squadra francese sorpresa della Ligue 1, in cui stanno facendo davvero parecchio bene e stanno avendo un posto da titolare nonostante la giovanissima età. Musica per le orecchie della dirigenza di viale della Liberazione che ha puntato sul prestito dei due per far acquisire maggiore continuità in campo e più esperienza nel calcio dei grandi per poi, magari, farli ritornare in pianta stabile in prima squadra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento, quello dei due che ha più possibilità di vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione è di sicuro Agoumè, che dopo il prestito allo Spezia nella scorsa stagione, e quello attuale, sembra essere pronto per ricoprire il ruolo di vice-Brozovic. Discorso diverso per Satriano che, rispetto al compagno di squadra, ha un anno di esperienza in meno tra i grandi ed è per questo che di fatto la società starebbe valutando un nuovo prestito per fargli acquisire ancora più minutaggio.

Vedremo quali saranno le scelte definitive nel corso di questa estate, di sicuro sia Lucien Agoumè che Martin Satriano sono due talenti parecchio interessanti che stanno facendo molto bene e si stanno mettendo in luce anche agli occhi della dirigenza di viale della Liberazione che farà le proprie valutazioni. Intanto, i due, giocano e fanno vedere il proprio talento con il sogno, nemmeno tanto nascosto, di ritornare all'Inter e poter essere protagonisti con la maglia nerazzurra.