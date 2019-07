Inter, visite mediche per Nainggolan: le parole del belga

Tempo di visite mediche in casa Inter. Oltre a Valentino Lazaro, atteso in mattinata, a sottoporsi ai controlli di rito presso la sede del Coni per i nerazzurri è stato anche Radja Nainggolan.

Il belga, nonostante ad oggi sia insicuro circa la sua permanenza in nerazzurro, ai microfoni dei giornalisti presenti in loco ha detto:"Pronto per la nuova stagione? Sempre".

Poche parole ma che testimoniano la voglia del Ninja di ripartire. Nel frattempo, questa mattina l'Inter ha ufficializzato l'ingaggio a parametro zero di Diego Godìn. Per quanto riguarda le visite mediche di Lazaro, seguiranno aggiornamenti.