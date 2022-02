Inter, Vidal vuole prendersi il centrocampo in vista dei Reds

Vidal, è giunta l’ora di vedere il vero Re Artù.



Quest’anno il centrocampista cileno dell’Inter è entrato in maniera fissa nelle rotazioni di Mr. Inzaghi, specialmente tra i subentranti a partita in corso. Pur con degli infortuni che a sprazzi lo hanno tenuto lontano dal rettangolo di gioco, al momento il suo rendimento segna 22 presenze in stagione, con una rete in Serie A e un gol in Champions League. Tre sono invece gli assist offerti ai compagni.

Secondo Tuttosport, il 34enne sudamericano può diventare fondamentale per la squadra nerazzurra in questa seconda parte di stagione. Vidal ha lavorato in queste due settimane di pausa della Serie A ad Appiano Gentile, non essendo stato convocato dal Cile per le qualificazioni mondiale, in quanto squalificato. Il centrocampista è chiamato a dimostrare tutte le sue qualità fisiche e caratteriali in questo febbraio di fuoco. Per quanto riguarda la forma fisica, sempre come riportato dal quotidiano sportivo torinese, Vidal sta lavorando anche con il suo preparatore atletico personale Juan Ramirez, a dimostrazione della voglia di farsi trovare pronto per le partite che arriveranno, in primis il derby di sabato contro il Milan (qui la designazione dell’arbitro).

Importantissimo sarà per Vidal arrivare al top della forma per gli ottavi di Champions contro il Liverpool che vedranno l’assenza forzata di Barella, a causa di squalifica, sia all’andata al Meazza che nel ritorno ad Anfield Road. Al momento nei progetti di Inzaghi il cileno è in ballottaggio con Gagliardini per un posto da titolare, ma c'è da considerare anche che Vidal si è comportato molto bene nelle partite di Champions giocate finora, dove ha totalizzato addirittura 232 minuti finendo sul tabellino dei marcatori contro lo Sheriff.

Sarà fondamentale per il giocatore mostrare il suo impegno anche per convincere i dirigenti interisti a poter contare su di lui nell'Inter del futuro.