Inter, Vidal svela il suo futuro dopo le tante voci di mercato

INTER - Arturo Vidal è carico e non dovrebbe lasciare la Pinetina nonostante le voci di mercato che lo hanno accostato a molti club sudamericani. Il calciatore, soprattutto a causa dell'oneroso ingaggio percepito, sarebbe stato sacrificato dalla proprietà cinese. L'impatto avuto contro il Genoa avrebbe cambiato i piani di Inzaghi.

"Avevo tanta voglia di vestire di nuovo la maglia dell'Inter. L'anno scorso - ha rivelato il centrocampista cileno -ho avuto diversi problemi, quindi quest'anno cercherò di fare le cose bene e aiutare la squadra a fare ancora meglio. Non so perché la stampa abbia insistito così tanto sul fatto che sarei andato via visto che ho sempre saputo che sarei rimasto. Sono sempre stato calmo e mi sto preparando al meglio per dare il massimo per la squadra".