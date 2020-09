Inter, Vidal subito titolare contro la Fiorentina: scelto il numero di maglia

Dopo settimane di trattative Arturo Vidal potrà finalmente diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Affare a costo zero, i catalani avranno solo un bonus pari a un milione di euro in caso di raggiungimento di traguardi personali e di squadra. Il cileno dovrebbe atterrare questa sera a Milano e nella giornata di domani svolgere le visite mediche di rito per poi andare a firmare il contratto nella sede nerazzurro.

Subito dopo si aggregherà al resto della squadra alla Pinetina per il primo allenamento.Come riportato da Sportmediaset, Antonio Conte avrebbe intenzione di farlo debuttare dal primo minuto già durante la sfida contro la Fiorentina in programma il prossimo sabato 26 settembre al San Siro.

Il cileno, inoltre, avrebbe già scelto il numero di maglia: lui vorrebbe prendere il numero 8, attualmente occupato dal probabile partente Matias Vecino. Nel caso in cui l’uruguaiano non dovesse essere ceduto, Vidal avrebbe prenotato il numero 22, lo stesso che indossava a Barcellona.