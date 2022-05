Inter, Vidal si racconta: tra nazionale e l'orgoglio di un gol in particolare

Inter, parla Vidal.

Il centrocampista cileno ha parlato su Matchday Programme ripercorrendo le tappe della sua carriera e del "gol scudetto" contro la Juventus. Vidal dovrebbe andare via dall'Inter nella prossima finestra di mercato ma non vuole sfigurare nelle ultime uscite in maglia nerazzurra.

Nella sua carriera, Vidal ha vinto nove titoli nazionali con Juventus, Inter, Bayern Monaco e Barcellona. A proposito di Scudetto, si dichiara orgoglioso del "gol Scudetto" segnato contro la Juventus nella passata stagione "Nella mia carriera ho avuto la fortuna di essere protagonista in partite importanti. Con la maglia dell'Inter sono stato protagonista nella vittoria contro la Juventus del 17 gennaio 2021. Con il mio gol e quello di Barella abbiamo vinto una partita che ci ha dato una grossa spinta verso la conquista dello Scudetto".

Vidal sottolinea anche la compattezza dello spogliatoio nerazzurro "Questo gruppo è fatto di calciatori determinanti, uniti in campo e fuori per dare il meglio e raggiungere i nostri obiettivi, come abbiamo fatto con la Supercoppa. Rincorrere il pallone per me ha sempre significato e significa anche oggi passione, divertimento, obiettivi".

Vidal ricorda anche la Copa America conquistata con la sua Nazionale nel 2015 "Il 4 luglio 2015 ha segnato un momento storico per la Nazionale cilena che ha conquistato la sua prima Copa America e ho avuto la fortuna di viverlo da protagonista ed è stato un giorno indimenticabile".