Inter: Vidal o Calhanoglu? C'è un favorito in vista del derby

Inter, c'è un dubbio che più di altri impegna in queste ore le riflessioni di Inzaghi.

Chi fra Arturo Vidal e Hakan Calhanoglu giocherà dall'inizio l'attesissimo derby di domenica sera? La partita è fondamentale per la rincorsa allo Scudetto. La Gazzetta dello Sport aggiorna oggi sul ballottaggio. "Sembra una margherita da sfogliare e questo farà Simone Inzaghi fino a domenica pomeriggio. È il grande dubbio di formazione, perché per dieci undicesimi l’Inter anti Milan è fatta", conferma il quotidiano. Aspetti psicologici, tattici e fisici fanno pendere la bilancia, alternativamente, sui due calciatori.

Calhanoglu resta avanti nelle gerarchie. Il turco è favorito per il derby. "Calhanoglu non ha giocato in Champions anche in ottica derby. Inzaghi lo immagina dal primo minuto, da grande conoscitore del derby qual è sa bene quanto in partite del genere la componente motivazionale possa fare la differenza. Calhanoglu ha voglia di giocare contro la sua ex squadra, ha voglia di dimostrare", precisa il giornale.

Ma Vidal non è battuto. "A Tiraspol il cileno ha mostrato una brillantezza e una continuità impressionante durante tutta la partita. Nel recupero palla è stato determinante, l’azione del gol del vantaggio contro lo Sheriff è un esempio lampante. Vidal sta bene come forse mai è stato nella sua esperienza nerazzurra". E allora, riflessioni in corso, per quella che è l'unica mossa ancora in sospeso in vista del Milan, dettata dal gran momento del cileno (clicca qui per leggere l'approfondimento sulla rinascita dell'ex Barcellona). Quanto al resto della formazione, è tutto fatto: ci saranno Darmian e Perisic sulle fasce. Lautaro e Dzeko saranno, invece, le punte.