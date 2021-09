Inter, Vidal ha un conto in sospeso col Real Madrid: chance per il cileno?

Domani sera andrà in scena allo Stadio San Siro il big match tra Inter e Real Madrid valido per la prima giornata del fase a gironi di Champions League. Una sfida speciale specialmente per Arturo Vidal, che vuole riscattarsi dal cartellino rosso rimediato nella partita fra le due squadre della scorsa stagione è da sempre con il dente avvelenato nei confronti dei blancos.

Il Real Madrid, infatti, è l’unica squadra che ha impedito al cileno di vincere un campionato negli ultimi 10 anni. Il centrocampista, infatti, ha collezionato ben 9 campionati nazionali negli ultimi anni con le maglie di Juventus, Bayern Monaco, Barcellona e Inter ad eccezione della stagione 2020, quando i blancos vinsero la La Liga spagnola arrivando davanti al “suo” Barça. Come riportato dal quotidiano cileno As, per questo il duello tra Inter e Madrid vedrà un Vidal in cerca di una doppia rivincita.

Secondo le ultime indiscrezioni di formazione (qui l'approfondimento sulle probabili scelte di Inzaghi), il centrocampista potrebbe partire da titolare nel match di domani. Stando a Sky Sport, Simone Inzaghi potrebbe preferirlo ad Hakan Calhanoglu nel ruolo di mezzala di centrocampo. L’ex Barça ha dimostrato in quest’avvio di stagione di essere una vera e propria arma in più del centrocampo nerazzurro e domani potrebbe essergli concessa la grande chance di “vendicarsi”.