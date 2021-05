Inter, Vidal: “Futuro? Parlerò con il mio agente e valuterò le opzioni”

Arturo Vidal ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TNT sport in cui ha ribadito la sua volontà di restare all’Inter e commentato le voci di mercato che lo vogliono al Marsiglia allenato dall’ex commissario tecnico del cile Sampaoli:

“Sampaoli? Parliamo ogni volta che possiamo. Abbiamo una buona comunicazione, lui rispetta molto dove sono e anche io. Parlare di andare nella sua squadra è difficile. Io rispetto molto l'Inter, sono diventato campione qui, non posso pensare ad altro adesso.

"Io mi concentro sul ritorno in campo, essere al cento per cento all'Inter, in Nazionale. Poi, andrò in vacanza, parlerò con il mio agente e valuterò le opzioni. Ma sono a mio agio, felice. Del mio agente mi fido come di mio padre, mi ha aiutato da quando ho iniziato nel Colo Colo. Vedremo se ci sarà tempo di riflettere, altrimenti continuerò con grande felicità qui, e poi sceglierò la nuova destinazione".