Inter, Vidal fa una promessa ai tifosi e parla di scudetto

Arturo Vidal è sicuramente uno dei nomi più roboanti dell'ultima campagna acquisti nerazzurra ma, come ammesso dallo stesso giocatore in un'intervista rilasciata a Sky Sport, al momento non è ancora riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Nel corso dell'intervista, il cileno ha parlato della sua condizione fisica e delle ambizioni scudetto dell'Inter. Di seguito le sue parole:

"Con il mister ho un rapporto fantastico, e ora che sono qui voglio dare il massimo: l'Inter ha fatto di tutto per portarmi qui. Fino a questo momento non si è ancora visto il vero Vidal; dopo il trasferimento non ho avuto molto tempo per prepararmi al meglio ma ora sto bene e sono al 100%".

Vidal poi, senza alcun timore, ha parlato della lotta per il titolo: "Non ho paura di pronunciare la parola scudetto. Ho vinto tanto, sia qui in Italia che in Germania e Spagna: sento che questo è il mio obiettivo. Per raggiungerlo però dobbiamo lavorare ogni giorno e pensare partita dopo partita, poi vedremo se siamo all'altezza per il titolo".