Inter, Vidal esce allo scoperto sul suo futuro: le parole del cileno

Inter, Vidal esce allo scoperto sul suo futuro.

Il centrocampista cileno, da quando è arrivato in nerazzurro nella scorsa stagione, non ha mai convinto fino in fondo nè gli staff tecnici che si sono succeduti, ma nemmeno i tifosi che non gli hanno mai perdonato il suo passato juventino. Molto presto, però, le strade di Vidal e dell'Inter potrebbero separarsi sul serio e la notizia arriva proprio dallo stesso centrocampista che, intervistato da TNT Sport, ha parlato proprio del suo futuro e della destinazione preferita in vista dell'estate.

Vidal, infatti, ha ammesso ancora una volta che il suo sogno è quello di giocare per il Flamengo, sperando che il tutto possa avvenire molto presto e che farà di tutto per poter realizzare questa opzione. Il cileno ha parlato di possibile conclusione della sua esperienza europea e della sua volontà di vincere il Brasilerao e la Copa Libertadores con la maglia del Flamengo, perchè vuole ancora sentirsi un giocatore importante e considera i rossoneri la migliore squadre esistente in Sudamerica.

Insomma, dopo gli inopportuni post social sempre inerenti al proprio futuro, e in un momento delicato per la squadra, Vidal continua a far parlare di sè attraverso interviste ad emittenti estere. In estate, molto probabilmente, le strade si separeranno, dal momento che il contratto dell'ex Juventus scadrà proprio il prossimo 30 giugno del 2022. Vidal e l'Inter, due strade che non si sono mai incrociate del tutto e che, tra poche settimane, potrebbero separarsi in maniera definitiva in modo da accontentare tutte le parti coinvolte.