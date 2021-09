Inter, Vidal è tornato! Messaggio social tutto per Inzaghi

Inter: Arturo Vidal è a completa disposizione dopo l'infortunio delle scorse settimane.

Il cileno, che aveva alzato bandiera bianca prima della sfida contro il Bologna per un affaticamento muscolare alla coscia destra, ne parliamo qui, è carico per la prossima sfida. La formazione di Simone Inzaghi affronterà sabato, 2 ottobre, il Sassuolo e sarà chiamata alla vittoria dopo il doppio pareggio maturato contro l'Atalanta e contro lo Shakhtar in Champions League.

L'ex Juventus ha postato una foto, introdotta dalla didascalia "squadra rossa vincente" che lo ritrae con il compagno Ivan Perisic. Uno scatto che potrebbe essere anche un messaggio per il tecnico nerazzurro in vista della prossima sfida. Contro gli ucraini, infatti, il croato non ha giocato negli undici titolari mentre al cileno non è stato consentito l'ingresso in campo.

La scelta potrebbe essere stata prettamente precauzionale perché la sua convocazione per la gara di Champions League non era affatto prevista. Vidal potrebbe dunque essere la nuova arma a disposizione di Inzaghi che ha anche il problema Hakan Calhanoglu da risolvere. Il turco, nonostante un ottimo esordio, sta evidenziando una forte involuzione che, già contro lo Shakhtar, ha indotto il tecnico nerazzurro a puntare dall'inizio su Matias Vecino. Non si esclude dunque un'altra bocciatura per l'ex Milan che deve ancora capire al meglio i movimenti tattici richiestigli.

Il centrocampista uruguaiano ha il contratto in scadenza nel 2022 e sarebbe finito anche nel mirino del Milan. I rossoneri lo vorrebbero per la prossima stagione se dovessero perdere Franck Kessie a parametro zero. In questo articolo parliamo dell'interesse di Maldini.