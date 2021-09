Inter, Vidal contro la pausa Nazionali: parole di fuoco

Il Cile è sempre più distante dal Qatar.

Dopo il 3-1 incassato contro la Colombia, la nazionale Roja con nove partite ancora da giocare è a ben 6 punti dal quinto posto, che consisterebbe almeno nei playoff per andare ai Mondiali. Uno scenario che, statistiche alla mano, appare improbabile: una sola vittoria conquistata in nove partite e una selezione che è incapace ad aprire un nuovo ciclo dopo la generazione d'oro che ha portato in dote la Copa América del 2015 e del 2016, oltre alla partecipazione dei Mondiali del 2010 e del 2014. Lo riporta Tuttomercatoweb.

Arturo Vidal, grande protagonista degli anni d'oro e ancora perno di una nazionale in fase calante, commenta dopo la disfatta di Barranquilla: "Qui la Colombia diventa forte, è un inferno da giocare e e penso che 3 partite in 8 giorni ci abbiano ucciso. Una locura. Non so quante ore di volo abbiamo fatto ma orma è andata. Ora pensiamo a riposare e a preparare i prossiumi impegni". Arturo tuttavia non sarà chiamato nella prossima sfida del Cile per squalifica, data l'ammonizione di ieri, e salterà dunque la trasferta contro il Perù.