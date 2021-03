Inter, Vidal brucia i tempi di recupero: spunta la data del rientro

Arrivano buone notizie per Antonio Conte dall’infermeria riguardo le condizioni di Arturo Vidal. Il cileno, fermo ai box da circa un mese a causa di un problema al menisco del ginocchio sinistro che lo ha costretto all’intervento chirurgico potrebbe tornare a disposizione prima del previsto.

A riportarlo è l’edizione online di Tuttosport, spiegando che il classe ‘87 potrebbe presto tornare in gruppo e tornare nella lista dei convocati già per Inter-Sassuolo, match in programma il prossimo 7 aprile. Al momento, sta svolgendo ancora un lavoro personalizzato

Il recupero del cileno, pupillo di Conte, potrebbe rivelarsi una vera e propria arma in più per il centrocampo nerazzurro per la corsa scudetto. Arturo Vidal ha intenzione di riscattarsi dopo una stagione, finora, ben al di sotto delle aspettative e provare a riconquistare un posto di titolare.