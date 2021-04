Inter, Vidal altre 2 settimane out. Pinilla svela il motivo

Mauricio Pinilla, ex compagno di nazionale di Arturo Vidal, a Espn Chile, ha svelato e confermato che il centrocampista nerazzurro ha avuto un ulteriore fastidio al ginocchio che lo terrà fermo ancora per 2 settimane.

Le sue parole: “Arturo ha una piccola infiammazione al ginocchio che è stato operato. Si tratta di un piccolo contrattempo nel suo iter di recupero che lo terrà fuori per circa due settimane. Prima di operarsi si è trascinato questo infortunio per molti mesi; lui è così, non si arrende mai. Per riprendere la titolarità, deve essere al cento per cento. Sarà a disposizione di Conte nella parte finale della stagione, la più importante: giocherà le ultime cinque-sei giornate”. A riportarlo Calciomercato.com.