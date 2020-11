Inter, Vidal: “Abbiamo una squadra fortissima, lo dimostreremo con il Real”

Arturo Vidal ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset in occasione del big match di questa sera contro il Real Madrid. Dopo la breve anticipazione pubblicata nella serata di ieri, in cui il cileno ha parlato di Conte, nel corso dell’edizione odierna del tg è stata mandata in onda la restante parte dell’intervista:

"Chi dice che Conte non ha più la stessa voglia di vincere non lo conosce. Ne ha più adesso che quando era alla Juventus. Se riuscirà a farlo? Secondo me di sì. Abbiamo una squadra fortissima, con tanti giocatori che hanno fame. Domani (oggi, ndr) inizieremo a fare tutto sul campo per dimostrarlo. Sono contento di essere qui e di fare quello che mi chiede il mister. Si prima facevo tanti gol, adesso devo dare il massimo, fare quello che chiede il mister mettendo sempre davanti la squadra."

"Per noi che sia Campionato o Champions tutte le partite sono come una finale. Sarà una gara molto intensa, è sempre bello incontrare una squadra forte come il Real Madrid ma per noi tutte le sfide sono come una finale. È una bella partita, contro una squadra che ho affrontato diverse volte, dobbiamo dare il massimo. Spero di poter far esultare i tifosi dell'Inter e quelli del Barcellona".