Inter, via libera dell’ATS ai nazionali italiani. Si attendono gli esiti dei tamponi

Come riferisce Sky Sport, in questi minuti è arrivato l'ok dell'Ats di Milano anche per la partenza per la nazionale anche per gli azzurri Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi. Fino a ora per loro valevano le disposizioni dell’Ats ma la diplomazia azzurra ha lavorato per sbloccare la situazione come successo per gli stranieri.

I tre nerazzurri potrebbero raggiungere il ritiro azzurro nella giornata di domani, prima bisognerà attendere gli esiti dei tamponi effettuati ieri. Buone notizie per Roberto Mancini che potrà quindi contare su tutti e tre i giocatori per i match contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania valevoli per la qualificazione ai mondiali di Qatar 2022.