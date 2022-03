Inter, vertice tra Inzaghi e la società: presente anche Zhang

Inter, incontro tra Simone Inzaghi e la società in sede.

Come riportato da Sky Sport, dopo la sessione di allenamento odierna il tecnico ha raggiunto Viale della Liberazione per incontrare la dirigenza. In sede, riporta l’emittente, erano presenti Beppe Marotta, Alessandro Antonello e Steven Zhang. Si sarebbe trattato, stando a quanto riferisce l’emittente satellitare, soltanto di un incontro informale senza risvolti di mercato. Un appuntamento legato soprattutto a questioni di marketing.

Non è comunque da escludere che le parti si siano anche confrontati sull’attuale momento complicato della squadra. L’Inter ha collezionato soltanto 7 punti nelle ultime 7 partite ed è scivolata al terzo posto in classifica dietro Milan e Napoli. I nerazzurri hanno collezionato una sola vittoria con la Salernitana, quattro vittorie e la sconfitta contro il Sassuolo. Dopo la sosta ci sarà il big match contro la Juventus, un match assolutamente da non fallire per alimentare le speranze scudetto.