Inter, verso un titolo che per alcuni avrebbe un significato diverso

Inter, la stagione in corso vede i nerazzurri saldamente in testa alla classifica, e il margine di +11 a 8 giornate dal termine sembra essere un margine che da sicurezza. Conte tuttavia non vuole sentire discorsi secondo cui lo scudetto sarebbe già vinto. Tuttavia, se questo sogno dovesse concretizzarsi. lo scudetto assumerebbe per molti un valore particolare. Basti pensare ad esempio ad Handanovic, all'Inter dal 2012 e che ha anche coronato il sogno di indossare la fascia da capitano.

Portiere di livello assoluto, che a 36 anni non hai messo un titolo in bacheca. Lo sloveno ha vissuto stagioni tutt'altro che esaltanti, e la vittoria del campionato (in una delle ultime stagioni della carriera) sarebbe il giusto premio per anni di sacrificio e duro lavoro. Stesso discorso per Ranocchia. Anche lui è stato capitano, e anche lui negli anni nerazzurri ne ha viste di ogni. Ora ricopre più il ruolo di uomo spogliatoio, ma quando è stato chiamato in causa ha dato il suo contributo. Brozovic anche veste questa maglia da diversi anni (dal 2015).

Spesso messo in discussione, provato in più ruoli, prima della consacrazione con Spalletti, che lo schiera regista davanti alla difesa (ormai suo ruolo fisso). Spesso sul mercato e criticato, ora potrebbe prendersi una bella rivincita. Come non citare D'Ambrosio, leader silenzioso che ha sempre dato tutto per la squadra, anche quando (come nell'ultima stagione) il suo ruolo è stato marginale. E ancora Gagliardini. Giocatori che hanno sofferto in stagioni dure, che hanno visto cambi societari, avvicendamenti in panchina. E che hanno scelto l'Inter a dispetto di altre possibili soluzioni. E ora potrebbero finalmente vedere ripagati lori sforzi e i loro sacrifici.