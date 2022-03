Inter, verso Liverpool: Perisic o Gosens? Pochi dubbi per Inzaghi

L'Inter andrà a Liverpool per tentare l'impresa.

Dopo la sconfitta per 0-2 dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool, la squadra di Simone Inzaghi dovrà compiere un'impresa in Inghilterra. L'Inter contro la Salernitana è tornata alla vittoria (qui le pagelle), risultato che nell'ultimo mese era mancato. I Campioni d'Italia dopo un periodo buio in cui hanno perso tantissimi punti in campionato, hanno ritrovato smalto e fiducia e soprattutto gol. Adesso, possono riaprire la corsa Scudetto visto le partite sulla carta agevoli in Campionato. Ma prima c'è da affrontare il ritorno contro i Reds di Klopp.

L'8 marzo i nerazzurri saranno impegnati ad Anfield nel match di ritorno degli ottavi di Champions. Simone Inzaghi ha pochi dubbi di formazione. Uno di questi riguarda la fascia sinistra. Chi giocherà, Perisic o Gosens? Fiducia al tedesco che si è subito rivelato decisivo oppure recupero lampo del croato? Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport oggi, l'ex Atalanta potrebbe vivere da titolare il match cruciale contro il Liverpool. Visto l'affaticamento muscolare rimediato da Perisic poco prima di Inter-Salernitana, il tedesco potrebbe partire dall'inizio. Gosens nell'ultimo match di campionato ha subito dimostrato il proprio valore servendo l'assist per Dzeko. Le sue incursioni sulla sinistra potrebbero essere un fattore chiave. Tutto dipenderà dalle condizioni del croato. Come riportato da Sky Sport Perisic ha svolto parte dell'allenamento questa mattina ad Appiano Gentile. Le sue condizioni migliorano e Inzaghi spera di riaverlo per il match di Champions, ma al momento Gosens sembra favorito.

Intanto la società è già concentrata ai prossimi colpi di mercato, ma dalla Germania arriva la doppia insidia del Bayern Monaco che punta un top player dell'Inter, come riportato sul nostro sito.