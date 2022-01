Inter, verso l'Atalanta: novità sul ballottaggio Sanchez-Lautaro

L'Inter prepara la sfida di Bergamo.

Simone Inzaghi contro Gianpiero Gasperini si gioca una bella fetta di Scudetto, visto lo scontro diretto tra le due squadre. I Campioni d'Italia, dopo la vittoria della Supercoppa italiana dovranno superare l'ostacolo atalantino. Come anticipato sul nostro sito, per Inzaghi c'è un solo dubbio netto di formazione, ovvero quello che riguarda Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Chi sarà titolare? Domani contro l'Atalanta potrebbe toccare al cileno, con conseguente panchina per il numero 10 argentino.

Sanchez, in stato di grazia soprattutto dopo il gol all'ultimo respiro contro la Juventus, dovrebbe partire dall'inzio come confermato da Barzaghi a Sky Sport. Il giornalista ha addirittura parlato di ballottaggio tra Dzeko e Lautaro su chi affiancherà il Niño Maravilla. "Possiamo dire che ci aspettiamo un Sanchez titolare dopo l’exploit in Supercoppa: il dubbio è su chi tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez giocherà al suo fianco". Insomma, pochi dubbi sullo stato di forma del cileno. Così come pochi sono i dubbi di Inzaghi per gli altri 10 titolari. In porta ci sarà ovviamente Handanovic, in difesa sicuri del posto Skriniar e Bastoni con De Vrij che potrebbe riposare. A centrocampo spazio al trio Brozovic-Barella-Calhanoglu mentre sulle fasce ci sarà una novità. A sinistra c'è Perisic mentre a destra fuori Dumfries e dentro Matteo Darmian.

Intanto la società lavora ai rinnovi importanti. Decisivo sarà quello di De Vrij che potrebbe cambiare gli scenari per il mercato in entrata in difesa. Infatti l'Inter avrebbe messo nel mirino due difensori, ma tutto dipenderà dall'olandese (qui tutti i dettagli sulla trattativa).