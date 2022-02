Inter, verso il Liverpool idee chiare. La formazione contro i Reds

L'Inter vuole ribaltare i pronostici nel big match di Champions League.

La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver perso punti importanti in Serie A tra Milan e Napoli, vuole dare una risposta importante in Champions. Mercoledì 16 febbraio ci sarà Inter-Liverpool, match d'andata degli ottavi di coppa. I Campioni d'Italia, sulla carta sfavoriti, vorranno mettere in difficoltà i Reds (le parole di Dumfries sul match) e soprattutto portare a casa la qualificazione. Per Inzaghi pochi dubbi in vista del Liverpool: chi giocherà al posto di Barella? E Bastoni recupererà? Il tecnico però sembra avere le idee chiare su quelli che saranno gli undici titolari.

Solito 3-5-2 nerazzurro. In porta ovviamente toccherà al capitano, Samir Handanovic. In difesa sicuri del posto Skriniar e De Vrij. Mentre a completare il trio ci sarà uno tra Bastoni e Dimarco. Il primo è al momento ai box per una distorsione alla caviglia rimediata in Coppa Italia contro la Roma ma c'è qualche piccola speranza che possa recuperare. Se Bastoni dovesse dare forfait pronto Dimarco. L'ex Verona contro il Napoli è stato uno dei migliori in campo e sarà sicuramente una certezza nel caso in cui Inzaghi dovesse aver bisogno di lui. A centrocampo pochi dubbi, Dumfries e Perisic sugli esterni. Mentre in mezzo al campo ci sarà Brozovic in cabina di regia con Calhanoglu e Vidal mezze ali. Barella reduce dal rosso contro il Real Madrid salterà sia l'andata che il ritorno e dunque non sarà del match. In attacco Dzeko-Lautaro.

Tante certezze, dunque, e pochissimi dubbi per Inzaghi che proverà a battere l'armata di Klopp. Il tedesco invece opterà per un classico 4-3-3 con il tridente Salah (qui le parole di Dzeko sul suo ex compagno), Jota e Manè fresco campione della Coppa d'Africa col Senegal.