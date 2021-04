Inter-Verona, tre cambi di formazione per Antonio Conte?

La partita di domenica pomeriggio contro il Verona di Ivan Juric, sarà una sfida molto complessa alla luce dei due pareggi della ultime due partite dei nerazzurri, ma anche alla luce delle belle prestazioni fornita dalla squadra veneta a cui è mancato, però, il risultato.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, per la partita contro il Verona, Conte, potrebbe fare alcuni cambi di formazione, inserendo Sanchez al posto di Lautaro, Young al posto di Perisic, mentre non è da escludere una panchina per Christian Eriksen, anche se qui bisognerà vedere chi tra Sensi e Gagliardini potrebbe prendere il suo posto.

Insomma, ancora dei dubbi di formazione che verranno chiariti entro domenica, per una partita che deve necessariamente portare i tre punti.