Inter-Verona, Simone Inzaghi farà dei cambi? Le idee del tecnico interista

Inter-Verona, Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualche uomo in vista di sabato.

Dopo la vittoria di vitale importanza contro la Juventus all'Allianz Stadium che ha permesso alla squadra nerazzurra di restare incollata alla lotta scudetto, gli uomini di Simone Inzaghi si stanno preparando in vista della della partita contro il Verona che deve avere come unico obiettivo la vittoria per dare continuità di risultati. Ecco perchè il tecnico interista ha intenzione di cambiare qualche uomo per far rifiatare chi, magari, in questa fase della stagione, non è al massimo dello stato della forma e chi dovrà stare fuori per squalifica.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, potrebbero essere tre i cambi in vista della partita contro la squadra di Igor Tudor, a cominciare dall'attaccante che dovrà affincare Edin Dzeko dal momento che Lautaro Martinez è stato ammonito contro la Juventus e sarà squalificato visto che era in diffida. Il primo nome per sostituirlo è quello di Joaquin Correa, pronto a dare il proprio contributo. Sulla sinistra potrebbe godere di un turno di riposo Ivan Perisic, con Robin Gosens che è tornato in forma e scalpita per giocare una gara dal primo minuto. Infine, potrebbe rientrare anche de Vrij, assente all'Allianz Stadium, al posto di Danilo D'Ambrosio.

Vedremo quali saranno le scelte definitive di Inzaghi, ma di sicuro dovrà essere importante l'atteggiamento in campo della squadra, contro una compagine che in questa stagione sta dimostrando quanto di buono è stato seminando negli scorsi anni e che arriverà a San Siro con una salvezza acquisita, ma con una grande fame di voler arrivare ad un livello più alto. Non sarà una partita semplice per la squadra nerazzurra, ma l'unica cosa che conterà davvero sono i tre punti.