Inter Verona, reso noto il nome dell'arbitro per il match di San Siro

Secondo quanto riferito dal sito ufficiale della "Lega Serie A" sarebbero state svelate le designazioni per la dodicesima giornata in programma domenica alle ore quindici. Inter-Verona verrà arbitrata da Valeri.



I nerazzurri cercano di rimanere attaccati alla vetta, ma al prossimo turno ci sarà un avversario ostico reduce da un buon momento in campionato. Conte cerca di archiviare il ko europeo con un successo contro il gialloblu allenati da Juric.



L'incontro, come sottolineato in precedenza, sarà diretto da Valeri mentre il quarto uomo sarà Di Martino. Gli assistenti saranno Bottegoni e Rocca, al Var invece Giacomelli.



Il club targato Suning giocherà sabato alle ore 18.