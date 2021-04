Inter-Verona probabili formazioni: esclusione a sorpresa tra i nerazzurri

L’Inter è al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona. Gli scaligeri stanno vivendo un periodo molto complicato, con ben 6 sconfitte nelle ultime 7 partite di campionato. I nerazzurri, invece, sono reduci da due pareggi consecutivi e sono a caccia di una vittoria per avvicinarsi sempre più all’obiettivo scudetto.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Antonio Conte dovrebbe affidarsi al solito undici ma sembrerebbe intenzionato a lasciare fuori Christian Eriksen. Al suo posto dovrebbe essere schierato Stefano Sensi, che sta trovando pochissimo spazio in questa stagione. Per il resto confermati Brozovic e Barella a centrocampo, con Hakimi e Perisic sulle fasce. In porta Handanovic con Skriniar, De Vrij e Bastoni nel trio difensivo. In attacco confermata la LuLa con Sanchez pronto a subentrare a partita in corso.

Ivan Juric schiererà il collaudato 3-5-2 con Dawidowicz, Magnani e Günter davanti a Silvestri. Sulle fasce i due ex Faraoni e Dimarco con Ilic e Tameze in mezzo. In avanti Zaccagni e Barak a supporto dell’unica punta Lasagna.