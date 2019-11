Inter Verona, periodo d'oro per il nerazzurro: oggi può entrare nella storia

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez guideranno l'attacco nerazzurro contro il Verona. La coppia d'oro dell'Inter ha iniziato la stagione mettendo a segno molte reti. Migliora l'intesa di partita in partita, con la crescita costante di entrambi i giocatori.

Contro il Verona, Lukaku potrebbe entrare nella storia nerazzurra. Come Ronaldo, 9 reti nei primi 11 match di campionato, oggi l'attaccante belga potrebbe staccare il fenomeno brasiliano in questa statistica. Ronaldo non giocò la 12esima e 13esima giornata nella stagione 1997/1998, impegnato col Brasile nella Confederations Cup.

Il periodo d'oro di Lukaku in campionato vede il centravanti nerazzurro autore di 6 reti nelle ultime quattro partite. Doppietta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, gol contro il Parma a 'San Siro', rete decisiva a Brescia e doppietta fondamentale a Bologna: così Lukaku ha spazzato via le critiche e stasera potrebbe scrivere una pagina molto importante nella storia nerazzurra.