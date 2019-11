Inter Verona, le formazioni ufficiali: Conte cambia dopo il ko di Dortmund

Pochi minuti e l'Inter di Antonio Conte sfiderà a San Siro il Verona di Ivan Juric. In un Meazza gremitissimo (oltre 65.000 gli spettatori presenti), i nerazzurri cercheranno di rialzarsi dopo il ko in rimonta subito in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Il tecnico nerazzurro, tenterà di vincere per la decima volta in questo campionato e per farlo si affida ancora una volta alla coppia Martinez-Lukaku, vista l'indisponibilità anche di Politano, oltre che di Sanchez. In difesa c'è Bastoni al posto di Godin. Sulla corsia destra chance per Lazaro, con Biraghi a sinistra. Queste le scelte ufficiali di Conte:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Barella, Brozovic, Vecino, Biraghi; L.Martinez, Lukaku. ALL.: Conte. A DISP.: Padelli, Berni, D’Ambrosio, Godin, Ranocchia, Dimarco, Candreva, Borja Valero, Sensi, Esposito.